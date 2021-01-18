أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٥:١٤]
باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال العام السابق.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وتونس وماليزيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية.
وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليارين و297.7 مليون دولار والى تونس 312.2 مليون دولار والى ماليزيا 60.6 مليون دولار.
انخفضت الصادرات إلى تركيا مقارنة مع العام الماضي.
وارتفع تصدير المنتجات إلى تونس وماليزيا.
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