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    زيادة صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 16 في المائة

    ١٨.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٢٦]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    بلغت مبيعات الغاز الطبيعي من أذربيجان 12 مليار متر مكعب في النصف الاول من العام السابق.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم تصدير 13.4 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا وجورجيا وهو ما يزيد بنسبة 16 في المائة من عام 2020.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 16 في المائة
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