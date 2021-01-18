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    ممثلو تركصوي والمجلس التركي وممثلو المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي يزورون محافظة أغدام (فيديو)

    ١٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٢٣]

    أغدام، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    قام وفد المنظمة الدولية للثقافة التركية (تركصوي) ومجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) والمؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي بزيارة محافظة أغدام المحررة من الاحتلال.

    أفاد مراسل أذرتاج الإقليمي أن أعضاء الوفد تعرفوا أولاً على سير إنشاء طريق أغدام السريع. وشهدوا أعمال الدمار التي ارتكبها الأرمن في المحافظة. وزار الوفد مسجد مدينة أغدام ومبنيي مسرح الدراما ومتحف المخابز وبيت وقبر بناهعلي خان جوانشير مؤسس خانات قاراباغ.

    ويضم الوفد أمين عام المجلس التركي بغداد أمرييف والأمين العام لتركصوي دوسين كاسينوف ورئيس المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي جوناي أفاندييفا ونائب الأمين العام للمجلس التركي قيسمات غوزالوف ونائب رئيس المكتب الأوروبي الثاني لوزارة الخارجية زامن علييف ومديري المشروع لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية فروخ جومايف وبوبور تاقايف وموظف تركصوي ألجين قافارلي وموظف مؤسسة الثقافة والتراث التركية آفت كازمبكلي وآخرين.

    ثم زار الضيوف محافظة فضولي.

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16108785523532710745.mp4

    AZERTAG.AZ :ممثلو تركصوي والمجلس التركي وممثلو المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي يزورون محافظة أغدام (فيديو)
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