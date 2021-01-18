إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 2020
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٢٣]
باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال العام السابق.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال العام السابق.
بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 4 مليارات و172.2 مليون دولار أمريكي والى تركيا مليارين و597.7 مليون دولار والى روسيا 709.3 مليون دولار.
إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان.
وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا 4 ملايين و568.4 مليون دولار ومع تركيا 4 ملياريات و160.8 مليون دولار ومع روسيا مليارين و671.5 مليون دولار.
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رضا ديغاتي يتحدث عن تاريخ شوشا والفظائع الأرمنية والتعددية الثقافية الأذربيجانية على قناة TV5MONDE الفرنسية
كما تحدث المصور الشهير عن التحيز الذي أظهرته الوسائل الإعلامية الفرنسية أثناء حرب قره باغ الثانية باريس، 18 يناير، أذرتاج حل المصور المعروف رضا ديغاتي ضيفاً على قناة TV5MONDE الفرنسية. وتحدث عن تاريخ مدينة شوشا مشيرا إلى أن أسسها حاكم قره باغ بناه علي خان.
كما تحدث المصور الشهير عن التحيز الذي أظهرته الوسائل الإعلامية الفرنسية أثناء حرب قره باغ الثانية باريس، 18 يناير، أذرتاج حل المصور المعروف رضا ديغاتي ضيفاً على قناة TV5MONDE الفرنسية. وتحدث عن تاريخ مدينة شوشا مشيرا إلى أن أسسها حاكم قره باغ بناه علي خان.
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