أذربيجان تصدر منتجات إلى 183 دولة خلال 11 شهرا
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٨:١١]
باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 183 دولة.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 108 دولة واستيرادها من 175 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٢٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٥:١٤]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤١]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٣:٤٥]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٧]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٠]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٢٢]
رضا ديغاتي يتحدث عن تاريخ شوشا والفظائع الأرمنية والتعددية الثقافية الأذربيجانية على قناة TV5MONDE الفرنسية
كما تحدث المصور الشهير عن التحيز الذي أظهرته الوسائل الإعلامية الفرنسية أثناء حرب قره باغ الثانية باريس، 18 يناير، أذرتاج حل المصور المعروف رضا ديغاتي ضيفاً على قناة TV5MONDE الفرنسية. وتحدث عن تاريخ مدينة شوشا مشيرا إلى أن أسسها حاكم قره باغ بناه علي خان.
كما تحدث المصور الشهير عن التحيز الذي أظهرته الوسائل الإعلامية الفرنسية أثناء حرب قره باغ الثانية باريس، 18 يناير، أذرتاج حل المصور المعروف رضا ديغاتي ضيفاً على قناة TV5MONDE الفرنسية. وتحدث عن تاريخ مدينة شوشا مشيرا إلى أن أسسها حاكم قره باغ بناه علي خان.
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٨:١١]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٢٣]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٥]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٤٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:١٢]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٥:١٣]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٨]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٣٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥٠]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٤]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك