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    اقتصاد


    أذربيجان تصدر منتجات إلى 183 دولة خلال 11 شهرا

    ١٨.٠١.٢٠٢١ [١٨:١١]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 183 دولة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 108 دولة واستيرادها من 175 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر منتجات إلى 183 دولة خلال 11 شهرا
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