وزير الدفاع التركي يصل الى العراق
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٨:٥٨]
إسطنبول، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
وصل الوفد التركي تحت قيادة وزير الدفاع خلوصي أكار إلى العاصمة العراقية بغداد.
أفادت وكالة أذرتاج انه من المقرر أن يلتقي خلوصي أكار خلال زيارته مع الرئيس العراقي برهم صالحي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد ووزير الداخلية العراقي عثمان غانمي.
ويضم الوفد برئاسة خلوصي أكار رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة التركية يشار غولر.
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