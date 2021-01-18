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    أذربيجان: تسجيل 118 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و503 حالة شفاء ووفاة 13 شخصا

    ١٨.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٣]

    باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 118 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 503 مصاب هذا المرض وتوفي 13 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 227 ألف و391 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 215 ألف و771 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3022 مريض ويستمر علاج 8 آلاف و598 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و321 ألف و592 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 3 آلاف و399 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 118 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و503 حالة شفاء ووفاة 13 شخصا
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