أذربيجان: تسجيل 118 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و503 حالة شفاء ووفاة 13 شخصا
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٣]
باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
سجلت إصابة 118 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 503 مصاب هذا المرض وتوفي 13 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 227 ألف و391 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 215 ألف و771 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3022 مريض ويستمر علاج 8 آلاف و598 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و321 ألف و592 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 3 آلاف و399 فحص طبي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
١٦.٠١.٢٠٢١ [١٨:٥٤]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٧]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٠]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٢٢]
رضا ديغاتي يتحدث عن تاريخ شوشا والفظائع الأرمنية والتعددية الثقافية الأذربيجانية على قناة TV5MONDE الفرنسية
كما تحدث المصور الشهير عن التحيز الذي أظهرته الوسائل الإعلامية الفرنسية أثناء حرب قره باغ الثانية باريس، 18 يناير، أذرتاج حل المصور المعروف رضا ديغاتي ضيفاً على قناة TV5MONDE الفرنسية. وتحدث عن تاريخ مدينة شوشا مشيرا إلى أن أسسها حاكم قره باغ بناه علي خان.
كما تحدث المصور الشهير عن التحيز الذي أظهرته الوسائل الإعلامية الفرنسية أثناء حرب قره باغ الثانية باريس، 18 يناير، أذرتاج حل المصور المعروف رضا ديغاتي ضيفاً على قناة TV5MONDE الفرنسية. وتحدث عن تاريخ مدينة شوشا مشيرا إلى أن أسسها حاكم قره باغ بناه علي خان.
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٨:١١]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٢٣]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٥]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٤٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:١٢]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٥:١٣]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٨]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٣٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥٠]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٤]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك