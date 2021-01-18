بحث آفاق تطوير العلاقات بين أذربيجان وطاجيكستان

دوشنبه، 18 يناير، أذرتاج

جرى لقاء بين سفير أذربيجان في طاجيكستان حسن محمد زاده وبين رئيس لجنة العلاقات الدولية والجمعيات العامة والمعلومات لدى مجلس النواب الطاجيكي سعيد مراد فتاح زاده ورئيس فريق الصداقة البرلماني الطاجيكي الاذري جمشيد مرتضى زاده.

أفادت أذرتاج أن السفير قدم معلومات في اللقاء حول اللاستفزازات العسكرية المنفذة ضد أذربيجان من قبل أرمينيا في 12 يوليو و27 سبتمبر.

واكد الدبلوماسي على تنفيذ قوات أذربيجان المسلحة تدابير جوابية ضد قوات العدو من اجل تأمين أمن الأهالي المدنيين ضمن حدودها المعترف بها على المستوى الدولي بتحقيق عمليات الحملات المضادة الناجحة التي ادت الى تحرير اراضينا التي كانت محتلة من قبل العدو منذ 30 سنة جراء الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

كما طرح في اللقاء على بساط البحث مسائل توسيع التعاون ضمن منظمة الامن والتعاون في اوروبا ورابطة الدول المستقلة وسائر المنظمات الدولية والاوضاع الراهنة للعلاقات في مجال التجارة والاقتصاد بين البلدين وآفاقها التنموية المستقبلية وزيادة عدد الزيارات المتبادلة وغيرها من المسائل الملحة.

وجرى في اللقاء تبادل الاراء الواسعة حول مسائل امكانات افتتاح رحلة جوية بين باكو ودوشنبه وكذلك تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كنكرلي مراسل اذرتاج