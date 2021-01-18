صدور كتاب رئيس مجلس الإدارة لأذرتاج "صناعة الاخبار: المعايير والنهج الجديدة" في تركيا

أنقرة ، 18 يناير، أذرتاج

صدر كتاب "صناعة الاخبار: المعايير والنهج الجديدة" لرئيس مجلس الإدارة لوكالة أذرتاج ونائب رئيس منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (OANA) أصلان أصلانوف باللغة التركية من قبل اتحاد الكتاب الأوراسيين (AYB) في أنقرة.

رئيس تحرير النشرة الصادرة بالرأي والتحرير العلمي لعميد كلية الصحافة في جامعة حاجي بيرم ولي بأنقرة البروفيسور ذاكر أفشار هو رئيس اتحاد الكتاب الأوراسيين يعقوب عمرأوغلو.

يشدد البروفيسور ذاكر أفشار في رأيه على أن الكتاب الذي يجمع بين الخبرة والمعرفة العلمية يبحث عن أهمية تلبية احتياجات وكالات الأنباء في العالم وفي أذربيجان، وكذلك احتياجات الناس من الاخبار. يركز المؤلف الانتباه على تدفق المعلومات في العالم ويبحث نشر الأخبار وموضوعيتها والجوانب الهامة الأخرى للأخبار. في حديثه عن أهمية الإعلام الجديد والأخبار عبر الإنترنت في العالم الرقمي، يرى أصلان أصلانوف طريق النجاح في هذا المجال، في امتلاك المعارف النظرية والخبرة العملية واستخدام التقنيات الجديدة، فضلاً عن مشاركة تجربته مع القراء وخاصة الصحفيين الشباب. تقام بدراسة تشكيل النظام الاعلامي في أذربيجان ودور وكالات الأنباء في الحياة السياسية والعامة والمشاكل الحالية للصحافة الحديثة على أساس نظرية الصحافة وخبرة المؤلف الكبيرة. أنا متأكد من أن الكتاب سيستخدم ككتاب مدرسي في كليات الصحافة بالجامعات.

يؤكد البروفيسور ذاكر أفشار على أهمية توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للقراء في العالم الحديث: “هذه التقاليد مستمرة في أذرتاج لسنوات عديدة. قدمت الوكالة مثالاً جيداً، خاصة خلال حرب 44 يوماً في أذربيجان، من خلال إعلام المجتمع الدولي بشكل مناسب. أصبحت الوكالة مصدرا للمعلومات الموثوقة الموضوعية ليس فقط في اذربيجان وتركيا، فحسب بل في العالم من خلال محاربة أكاذيب أرمينيا".

يقدم الفصل الأول المعنون "وكالات الأنباء الأذربيجانية" تحليلاً مفصلاً للتوجهات الرئيسية لسياسة الدولة الإعلامية وضمان حرية التعبير والصحافة وتشكيل نظام الإعلام الوطني بعد استعادة استقلال دولة أذربيجان. ويشير المؤلف إلى أن صياغة المبادئ الأساسية لهذه السياسة وتطويرها مرتبطة باسم الزعيم الوطني حيدر علييف. كان الزعيم العظيم يهتم دائماً بوكالة أذرتاج ـ نتيجة لاستمرار هذا التقليد من قبل الرئيس إلهام علييف، تم تزويد الوكالة بالتقنيات الحديثة وتعزيز مكانتها في فضاء المعلومات الدولي. تقيم وكالة أذرتاج المكلفة بنشر الحقيقة حول أذربيجان في جغرافية العالم الواسعة، حالياً علاقات التعاون بشكل فعال مع وكالات الأنباء الوطنية في العديد من البلدان، فضلاً عن الوسائل الإعلامية الأجنبية المعروفة وتتبادل المعلومات.

يجرى بحث الاختلافات والتشابه بين وسائل الإعلام التقليدية والشبكات الاجتماعية ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وتعاون أذرتاج مع المنظمات الإعلامية الدولية في فصول "تدفق المعلومات في العالم المعولم ومشاكل معالجة ونشر المعلومات الحديثة" و"التقليد والحداثة في العمل الإعلامي" و"المنظمات الدولية والإقليمية لوكالات الأنباء". يشار إلى عقد المؤتمر الخامس لوكالات الأنباء العالمية والجمعية العامة السادسة عشرة لـمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ بدعم من رئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا في أذربيجان وإلى رئاسة أذرتاج في كلتا المنظمتين الدوليتين المهمتين في سنوات 2016-2019.

توفر النشرة أيضاً معلومات مفصلة عن المنظمات الإعلامية الدولية، مما يعكس مسار الوكالة من العضوية في هذه المنظمات إلى تمثيلها في هيئاتها الإدارية.

يتم تقديم الكتاب للجمهور بواسطة علامة "Bengü" التجارية المعروفة لاتحاد الكتاب الأوراسيين والتي تغطي العالم التركي بأكمله. وصف رئيس تحرير النشرة يعقوب عمرأوغلو العمل بأنه قاعدة بيانات مثالية تبحث في تاريخ تكوين المعلومات وحالتها الحالية. ويعتبر الكتاب، على حد قوله، مصدراً غنياً للمعلومات للمبدعين، وخاصة الصحفيين والمهنيين في هذا المجال.

تم إعداد كتاب "إبداع المعلومات: المعايير والنهج الجديدة" بالرجوع إلى المصادر الرسمية والمواد الأرشيفية والبحوث العلمية والنظرية المنشورة في الخارج وفي أذربيجان والدوريات ومصادر الإنترنت.