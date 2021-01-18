من المخطط افتتاح المدارس الثانوية في تركيا اعتبارا من 15 فبراير
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢١:٥٦]
اسطنبول، 18 يناير، أذرتاج
من المخطط افتتاح المدارس الثانوية تدريجياً في تركيا اعتباراً من 15 فبراير.
تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن وزير العليم الوطني ضياء سلجوق.
ويشير البيان إلى أنه من المخطط في المرحلة الأولى افتتاح مؤسسات تعليمية مع انقطاع بعد كل يومين أو للعمل على مراحل على مستوى فصول معينة.
هذه الخطط قيد التفاوض حالياً.
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