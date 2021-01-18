طابور الانتظار طوله 10 كيلومترات على الطريق السريع من جورجيا إلى روسيا

تبليسي، 18 يناير، أذرتاج

أغلق الطريق السريع الوحيد من جورجيا إلى روسيا وهو متسخيتا ستيبانتسميندا - لارس أمام جميع أنواع المركبات لمدة أربعة أيام. هناك طابور انتظار بطول 10 كيلومترات على الطريق السريع.

تفيد أذرتاج أن تساقط الثلوج بكثافة وتجمد الطرق والانهيارات الثلجية في المناطق الجبلية تسببت في إغلاق الطريق.

في الوقت الحاضر، على الطريق السريع عدد كبير من الشاحنات التابعة لأذربيجان وجورجيا وأوكرانيا وإيران وروسيا وتركيا وأرمينيا.

بدأت الشرطة الجورجية وعمال الطرق في إخلاء الطريق من الثلوج. ومع ذلك، فإن تساقط الثلوج بكثافة جعل العمل أكثر صعوبة.

قال رئيس بلدية كازبيجي ألكسندر زاغشفيلي إن سائقي السيارات المتوقفة على الطريق لا يعانون من مشاكل خطيرة. تم تزويدهم بالطعام اللازم والمأوى المؤقت.

يقول السائقون إنه إذا استمر الوضع، فإنهم سيواجهون قريباً مشاكل جدية.

حذرت وكالة البيئة الوطنية في جورجيا السكان من تغير الطقس بشكل حاد في الفترة من 18 إلى 21 يناير وسيهب الإعصار في البحر الأسود وستنخفض درجات الحرارة عدة درجات وستسقط ثلوج كثيفة.