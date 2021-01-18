المحادثات حول انشاء منطقة تجارية حرة بين بلدان "غوام" على وشك الانتهاء

كييف، 18 يناير (اذرتاج)

تستمر المحادثات بين بلدان منظمة "غوام" حول انشاء منطقة تجارية حرة.

افاد مراسل اذرتاج ان هذه الكلمات قالها ممثل مجلس التنسيق الوطني في غوام.

حاليا ينتهي العمل في إعداد بروتوكولات حول منشأ المنتجات للبلدان الاعضاء. ويتوقع التوصل الى اتفاق حول هذه البروتوكولات عام 2021 وانشاء المنطقة التجارية الحرة.

يجب الذكر ان بروتوكول حول انشاء هيأة عمل والتصديق على طريق نشاطها تنسق نشاط الاطراف في الاتفاقية الصادرة بتاريخ 20 يوليو عام 2002 حول انشاء المنطقة التجارية الحرة بين الدول الاعضاء في غوام، ان تبنيه في اطار اجتماع رؤساء حكومات الدول في غوام في 27 مارس عام 2017.