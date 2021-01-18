الوزير الايراني: إيران مستعدة للمساعدة في إعادة ترميم مساجد في الاراضي المحررة من الاحتلال
AzerTAg.az
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٨]
طهران، 18 يناير (أذرتاج).
لا تمس الطرفان المتحاربان بالآثار الدينية أحيانا. لكن الاعمال التي قام بها الارمن في أراضي أذربيجان تثير أسفا.
افاد مراسل أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد والمالية الايراني فرهات دجبسند. اضاف ان الاعتداء على حرمة المساجد في قراباغ التي كانت محتلة غير مقبول. يجب وصف مثل هذه الاعمال في العالم المعاصر بالوحشية.
لفت الوزير الى ان ايران مستعدة للمساعدة عن كثب في إعادة ترميم المساجد في المناطق المحررة من الاحتلال.
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