الرئيس علييف يشارك في حفل وضع حجر الاساس لمصنعين وافتتاح مؤسسة إنتاج ألواح الزجاج لدى مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية

سومغايت، 18 يناير، أذرتاج

جرى في 18 يناير اليوم لدى مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية حفل وضع حجر الاساس لمصنعي "أذر سولفات" المساهمة ذات المسؤولية المحدودة لإنتاج حامض الكبريتيك و"جلاسيكا" المساهمة المغلقة لإنتاج منتجات التعبئة والتغليف الزجاجية وافتتاح مؤسسة "أذر فلؤات" المساهمة المغلقة لإنتاج الألواح الزجاج بطريقة التشكيل الحراري.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف شارك في الحفلات.

وقدم للرئيس علييف معلومات حول المؤسسات الانتاجية وجاء فيها أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء مصنع "اذر سولفات" لانتاج حامض الكبريتيك 6 ملايين دولار ويخطط انتاج 20 الف طن من المنتجات سنويا وتدشين المصنع الى نهاية العام الحالي.

وضع رئيس الدولة حجر الاساس للمؤسسة.

وقيل إن أذربيجان تستورد 5-10 الف طن من حامض الكبريتيك سنويا خلال مجرد الثلاث سنوات الاخيرة وبدؤ نشاط هذا المصنع يبدل التوريد بالانتاج المحلي بجانب تخطيط تصدير المنتجات الى جورجيا وروسيا في المراحل اللاحقة.

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تنشئ شركة "جلاسيكا" المساهمة المغلقة مصنعا لانتاج منتجات التعبئة والتغليف الزجاجية (القوارير الزجاجية) لتسديد الحاجات في قطاع التغذية اساسا. وتكلفة المصنع الاستثمارية 12 مليون دولار الذي يفتح 160 فرصة عمل.

وضع الرئيس إلهام علييف حجر الاساس للمصنع.

احيط الرئيس علييف علما بأن حاجة السوق المحلية الى القوارير الزجاجية الملونة نحو 45-50 مليون عدد في أذربيجان ويخطط انتاج ما يتراوح بين 60-90 مليون عدد من القوارير الزجاجية الامر الذي يعني أن المصنع يلبي الحاجة الداخلية مع انشاء امكانية تصدير ايضا.

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مؤسسة "أذر فلؤات" المساهمة المغلقة لإنتاج الألواح الزجاج بطريقة التشكيل الحراري اول مؤسسة في أذربيجان.

تكلفة المصنع الاستثمارية 100 مليون اورو وينتج 80 الف طن من مختلف ألواح الزجاج سنويا.

شغل رئيس الدولة المصنع.

ثم أدلى الرئيس علييف بمقابلة صحفية للقناة الأذربيجانية.