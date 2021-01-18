يتوقع افتتاح 4 مراكز "دوست" جديدة للخدمة الاجتماعية في هذا العام

باكو، 18 يناير، اذرتاج

افتتحت نصف السنة الاخيرة 3 مراكز "دوست" للخدمات الاجتماعية في باكو. قريبا يتوقع افتتاح مركز "دوست" جديد في باكو لخدمة سكان محافظتي بيناغدي ونريمانوف. و في هذا العام يتوقع افتتاح مراكز "دوست" في ابشيرون وبرذعه وقوبا.

افادت وكالة اذرتاج ان وزير العمل والضمان الاجتماعي للسكان ساحل بابايف قال ان عدد مثل هذه المراكز سيبلغ 7 مراكز حتى نهاية عام 2021.