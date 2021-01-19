بحث آفاق العلاقات بين أذربيجان وإيران نائب رئيس الوزراء يلتقي برئيس الديوان الرئاسي في ايران

طهران، 19 يناير، أذرتاج

التقى نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني الرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي والتجاري والانساني بين أذربيجان وايران شاهن مصطفايف على هامش زيارته طهران برئيس الديوان الرئاسي في ايران محمود واعظي في 18 يناير.

أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد بحث الاوضاع الحالية للعلاقات الثنائية وآفاقها.

تحدث شاهن مصطفايف عن الجلسة الـ14 المنعقدة في ايران للجنة الحكومية الدولية وأشاد بفعاليات اللجنة من حيث تطوير العلاقات المتبادلة.

وابلغ نائب رئيس الوزراء أن ايران وأذربيجان دولتان مجاورتان وصديقتان قريبتان. تطوير العلاقات المتبادلة توافق مع مصالح كلتا الدولتين. وعقد الى اليوم 13 لقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس ايران حسن روحاني. وأبدى كلا الرئيسان ارادة سياسية من اجل رفع العلاقات الى المستوى العالية. ومن نتائج ذلك تم توقيع اكثر من 100 وثيقة بين الدولتين.

ونقل شاهن مصطفايف الامتنان الى ايران شعبا ودولة على تأييدها بموقف أذربيجان المحق خلال العمليات العسكرية المنفذة لتحرير اراضي أذربيجان من الاحتلال مشيرا الى أن تحرير قراباغ من الاحتلال ادى الى تكوّن أوضاع جديدة في المنطقة. هذا أتاح فرصا واسعة من اجل اقامة علاقات اقتصادية متبادلة لدول المنطقة.

وقيل إن تسخير طريق السكك الحديدية الواصل بين باكو ونخجوان بعد اعادة بنائه سيتيح روسيا وأذربيجان وايران وتركيا وارمينيا باقامة علاقات اقتصادية تجارية بعضها مع بعض. وسوف تقام علاقات تعاون مثمرة في مجال النقل والعبور.

وابلغ شاهن مصطفايف مواصلة الاعمال على تنفيذ الوثائق الموقع عليها بين الدولتين.

واشاد رئيس الديوان الرئاسي الايراني محمود واعظي بفعاليات اللجنة الحكومية الدولية المشتركة للاقتصاد مفيدا أن عددا كثيرا من المسائل عولجت جراء عمل هذه اللجنة. ونوه الى أن ايران اعترفت دائما بسلامة اراضي أذربيجان. وزاد أنه مما يبعث السرور أن محافظات أذربيجان حررت من الاحتلال مضيفا أن المنطقة قد تكونت فيها فرص جديدة وظهرت ضرورة المزيد من توسيع العلاقات الاقتصادية باستخدام هذه الفرص. وفي الظروف الجديدة قد تشكلت أرضية من اجل التعاون متعدد الاطراف بين البلدان.

واكد رئيس الديوان الرئاسي الايراني على أن شركات ايران هي الاخرى مستعدة للمشاركة في اعادة تأهيل وإعمار قراباغ.

وجرى في اللقاء تبادل الاراء تبادلا واسعا حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كتانوف مراسل أذرتاج