الوزير: مصانع في مجمع سومغايت الكيماوي الصناعي ستخفض تدفق رؤوس الاموال الى الخارج

باكو، 19 يناير (أذرتاج).

قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف ان افتتاح مؤسسة إنتاج الزجاج الورقي "آذرفلوات" وإرساء حجر اساس لمصنع "أذرسلفات" لانتاج حمض الكبريت ومصنع "غلاسيكا" لانتاج الأواني الزجاجية في مجمع سومغايت الكيماوي الصناعي سيسمح بتلبية الاحتياجات الداخلية من هذه المواد.

اضاف ان هذا سيعطي دفعة للانتاج المحلي وسيسمح بخفض تدفق رؤوس الاموال الى الخارج.