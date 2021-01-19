باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أمين عام مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) بغداد أمرييف في المؤتمر المرئي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي أمين عام المجلس التركي في المؤتمر المرئي

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