الرئيس إلهام علييف يلتقي أمين عام المجلس التركي في المؤتمر المرئي
AzerTAg.az
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٤]
باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أمين عام مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) بغداد أمرييف في المؤتمر المرئي.
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