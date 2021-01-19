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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي أمين عام المجلس التركي في المؤتمر المرئي

    ١٩.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٤]

    باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أمين عام مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) بغداد أمرييف في المؤتمر المرئي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي أمين عام المجلس التركي في المؤتمر المرئي
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