أندية أذربيجان تتعاقد مع 61 لاعبا وتفسخ 51 عقدا خلال العام الماضي
AzerTAg.az
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٤]
باكو، 19 يناير، أذرتاج
تم الكشف عن عدد اللاعبين الذين تعاقدت معهم أندية أذربيجان لكرة القدم وفسخت العقود معهم خلال العام الماضي.
أفادت أذرتاج عن تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حول الانتقالات أن أندية أذربيجان تعاقدت مع 61 لاعبا خلال 2020م وفسخت العقود مع 51 لاعبا.
ولكن التقرير لا يشير الى النفقات والارباح العامة.
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