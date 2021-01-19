نشطاء الجالية الأذربيجانية في جورجيا يصدرون بياناً حول استفزاز الأرمن

تبليسي، 19 يناير، أذرتاج

أصدرت حوالي 70 منظمة غير حكومية تعمل في جورجيا بياناً بشأن الاستفزازات التي يريد الأرمن ارتكابها في هذا البلد.

افاد مراسل أذرتاج نقلا عن المدير التنفيذي لمركز التكامل لأذربيجاني جورجيا ورئيس الفرع الجورجي لاتحاد الكتاب الأذربيجانيين رفيق همبات قوله ان الإعلان عن حدث "تضامن آرتساخ الدولي" على صفحة فيسبوك الخاصة بالفرع الجورجي لمعهد الدبلوماسية متعدد التخصصات الذي تأسس في الولايات المتحدة ويعمل في عدة دول، قد تسبب في احتجاجات شديدة من المنظمات غير الحكومية في جورجيا.

وقد أصدرت المنظمات غير الحكومية بياناً حول هذه الخطة للأرمن والقوى الموالية لها.

وجاء في البيان: "إن منظمي هذا الحدث الذي تم الإعلان عنه كالحفل الموسيقي الخيري على الإنترنت، قد خططوا له في 20 يناير 2021 في الذكرى 31 لمأساة يناير الأسود عام 1990 وهو يوم حداد لجميع ابناء شعب أذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، عند الإبلاغ عن الهدف الرئيسي للحدث، شكوا في سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها الإقليمية والتفسير غير الواقعي والمشوه للحرب التي اندلعت في 27 سبتمبر 2020 بسبب مساعي أرمينيا الى ضم الأراضي الأذربيجانية المحتلة لمدة 30 عاماً".

بالإضافة إلى ذلك، يوضح البيان تاريخ الصراع وسياسة الاحتلال الأرمني.