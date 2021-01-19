أذربيجان: تسجيل 305 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و949 حالة شفاء ووفاة 10 أشخاص

باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت إصابة 305 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 949 مصاب هذا المرض وتوفي 10 أشخاص كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 227 ألف و696 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 216 ألف و720 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3032 مريض ويستمر علاج 7 آلاف و944 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و328 ألف و507 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6 آلاف و915 فحص طبي.