البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ21 يناير
AzerTAg.az
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٣]
باكو، 19 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 يناير / كانون الثاني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 21 يناير / كانون الثاني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
١٥.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٥٩]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
١٩.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٦]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٤]
١٩.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠٣]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣٠]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٩:٢٨]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٢]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٩]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٥]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٤٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
١٩.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٢]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٥:١٣]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٨]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٦:٠٤]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك