حوالي 57 ألف وفاة من كورونا في إيران

طهران، 19 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 5 آلاف و917 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و342 ألف و134 شخص.

تم تسجيل 87 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 56 ألفا و973 شخص.

تعافى أكثر من مليون و131 ألف و883 مصاب تمام وترخصوا.

اعلن وزير الصحة الايراني اكتشاف 4 اصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد. قال إنها لعائلة قادمة من أوروبا.