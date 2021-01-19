ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد

تبيليسي، 19 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 1550 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 249 ألف و465 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 2973 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 235 الف و130 مصاب من الوباء.