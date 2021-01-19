  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الصين ستصبح أكبر سوق لإنترنت الأشياء في العالم حتى 2024

    ١٩.٠١.٢٠٢١ [١٨:٥‎٦]

    باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ستصبح الصين أكبر سوق لإنترنت الأشياء في العالم حتى عام 2024 متجاوزة الولايات المتحدة.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير مؤسسة البيانات الدولية ان من المتوقع أن يصل إنفاق الصين على إنترنت الأشياء لحوالي 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، مع وصول معدل النمو السنوي المركب عند 13 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.

    خلال عام 2024 سيشكل إنفاق الصين على إنترنت الأشياء 26.7 في المائة من الإنفاق العالمي في هذا القطاع، تليها الولايات المتحدة بنسبة 23.8 في المائة وأوروبا الغربية بنسبة 23.4 في المائة.

    AZERTAG.AZ :الصين ستصبح أكبر سوق لإنترنت الأشياء في العالم حتى 2024
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠١.٢٠٢١ [١٨:٣٤]
    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد
    ١٩.٠١.٢٠٢١ [١٨:٢١]
    حوالي 57 ألف وفاة من كورونا في إيران
    ١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٠١]
    طابور الانتظار طوله 10 كيلومترات على الطريق السريع من جورجيا إلى روسيا
    ١٨.٠١.٢٠٢١ [٢١:٥‎٦]
    من المخطط افتتاح المدارس الثانوية في تركيا اعتبارا من 15 فبراير
    الصين ستصبح أكبر سوق لإنترنت الأشياء في العالم حتى 2024