الصين ستصبح أكبر سوق لإنترنت الأشياء في العالم حتى 2024

باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

ستصبح الصين أكبر سوق لإنترنت الأشياء في العالم حتى عام 2024 متجاوزة الولايات المتحدة.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير مؤسسة البيانات الدولية ان من المتوقع أن يصل إنفاق الصين على إنترنت الأشياء لحوالي 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، مع وصول معدل النمو السنوي المركب عند 13 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.

خلال عام 2024 سيشكل إنفاق الصين على إنترنت الأشياء 26.7 في المائة من الإنفاق العالمي في هذا القطاع، تليها الولايات المتحدة بنسبة 23.8 في المائة وأوروبا الغربية بنسبة 23.4 في المائة.