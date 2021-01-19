تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال العام السابق
AzerTAg.az
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٢]
باكو، 18 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
تم تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر سبتمبر من العام السابق.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان أعلى معدل لعمليات استيراد العام السابق سجل في سبتمبر وأدنى معدل في يناير. ووصلت قيمة عمليات التصدير في سبتمبر إلى مليار و132.5 مليون دولار أمريكي وبلغت 721 مليون دولار في يناير.
يذكر ان قيمة المنتجات المستوردة للبلاد بلغت 10 مليارات و730.7 مليون دولار خلال العام السابق.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠٣]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣٠]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٩:٢٨]
١٩.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٦]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٤]
١٩.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠٣]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣٠]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٩:٢٨]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٢]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٩]
١٤.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٥]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٤٢]
١٤.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
١٩.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٢]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٥:١٣]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٥:٠٨]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٦:٠٤]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك