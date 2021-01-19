باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال العام السابق من روسيا. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن معظم المنتجات استوردت خلال العام السابق من الصين وتركيا وروسيا حيث بلغت قيمة الواردات من الصين مليار و413.8 مليون دولار ومن روسيا مليار و962.1 مليون دولار ومن تركيا مليار و563 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال عام 2020 من روسيا

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