معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في يناير

باكو، 19 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال العام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في يناير وأدنى معدل لها في مايو.

وبلغت قيمة عمليات التصدير في يناير مليارين و130.2 مليون دولار أمريكي وفي مايو 665.4 مليون دولار.

يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال العام السابق بلغت 13 مليارا و740.5 مليون دولار.