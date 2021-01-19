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    أذربيجان أكبر مورد لوقود ديزل في جورجيا

    ١٩.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠٣]

    تبليسي، 19 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    أذربيجان أكبر مورد لوقود ديزل في جورجيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد مستوردي البترول الجورجيين ان أذربيجان صدرت 214.9 ألف طن من وقود الديزل الى جورجيا في عام 2020 وهو ما يصل 19.4 في المائة من إجمالي الواردات. هذا هو 44.7 ألف طن بزيادة 26.3 في المائة عن عام 2019.

    استوردت جورجيا إجمالي 540.4 ألف طن من البنزين و565.6 ألف طن من وقود الديزل خلال العام السابق. واشترت جورجيا معظم وقود البنزين والديزل من روسيا - 342.8 ألف طن. هذا هو 31.4 في المائة من واردات جورجيا من البنزين ووقود الديزل.

    تم تصدير 214.9 ألف طن من الديزل من أذربيجان إلى جورجيا و206.9 ألف طن من رومانيا و104.7 ألف طن من تركمانستان و45 ألف طن من اليونان و41.5 ألف طن من كازاخستان و16.6 ألف طن من تركيا و10.6 ألف طن من مولدوفا خلال العام.

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