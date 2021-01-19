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    سياسة


    الرئيس علييف يرسم بشأن مندوبي الرئيس الخواص لدى الاراضي المحررة من الاحتلال

    ١٩.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٦]

    باكو، 19 يناير، أذرتاج

    اصدر الرئيس إلهام علييف في 19 يناير اليوم مرسوما ينص على تأسيس مندوبيات خاصة تابعة للرئيس الأذربيجاني لدى الاراضي المحررة من الاحتلال بما يواكب مع إنهاض الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني من تسريع أعمال البناء واعادة التأهيل والإعمار وتعزيز الفعاليات المنسقة للمؤسسات الحكومية وسائر المنظمات والمؤسسات وكذلك زيادة المرونة والكفاءة في الادارة في التوصل الى الهدف المنشود.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الجمهوري ينص ما يلي:

    1/ تأسيس مندوبيات الرئيس الأذربيجاني الخاصة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال .

    2/ يرأس مندوبيات الرئيس الأذربيجاني الخاصة مندوبون خواص للرئيس الأذربيجاني تابعين للرئيس الأذربيجاني يعينون للمنصب من قبل الرئيس الأذربيجاني ويفصلون عنها من جانب الرئيس الأذربيجاني.

    3/ يتعين من المرسوم أن :

    3/1/ المندوب الخاص مسؤول موظف ينوب عن الرئيس الأذربيجاني داخل حدود أراض يحددها الرئيس الأذربيجاني.

    3/2/ المندوب الخاص ينفذ صلاحيات يعينها الرئيس الأذربيجاني داخل حدود أراض يحددها الرئيس الأذربيجاني.

    4/ الديوان الرئاسي الأذربيجاني يعرض على الرئيس الأذربيجاني خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما مقترحات له بشأن مشروع نظام حول مندوبيات الرئيس الأذربيجاني الخاصة وبشأن تنظيم فعاليات المندوبيات الخاصة.

    5/ مجلس الوزراء الأذربيجاني مكلف بحل مسائل تتمخض عن هذا المرسوم.

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