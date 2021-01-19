البرلماني الاوكراني: أحداث يناير أصبحت بدء سقوط الحكم السوفييتي في أذربيجان

كييف، 19 يناير، أذرتاج

قال فلاديمير كريدينكو إننا نتذكر هذه الأيام أحداث باكو المأساوية قبل 31 سنة في تاريخ شعب أذربيجان. وقد هاجم الجيش السوفييتي ذلك اليوم على المدينة السوفييتية في الظروف السلمية بغية الحفاظ على النظام الشيوعي وللاسف سقط ما يزيد عن 140 مدني جراء تلك الاعمال الاجرامية واصيب مئات من الناس.

أفادت أذرتاج عن كريدينكو نائب المجلس الاوكراني الرئيس المشارك في مجموعة الصداقة الاوكرانية الأذربيجانية قوله إن تلك الاحداث اصبحت بدء سقوط الحكم السوفييتي في أذربيجان حيث أن مثل تلك الاحداث قد حدثت قبلها في ألماتي عام 1986م وتبيليسي عام 1989م وبعدها في دوشنبه عام 1990م وفي فيلنوس وريغا عام 1991م.

واضاف انني اود أن أنقل تعازي باسم جميع اعضاء البرلمان الاوكراني الى عائلات الضحايا الابرياء لتلك الاحداث المأساوية ويجب على حكومات جميع البلاد أن تتلقن درسا من مثل هذه الاحداث التاريخية لكيلا يتكرر حدوث مثل هذه الجرائم الفظيعة ضد السكان المدنيين في أي بلد آخر.