وزارة الطوارئ الروسية ترسل الى اذربيجان خبراء ومعدات ومركبات لإزالة الألغام
AzerTAg.az
١٩.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٢٧]
باكو، 19 يناير (أذرتاج)
يواصل فريق خبراء لوزارة الدفاع المدني والطوارئ وازالة عواقب الكوارث الطبيعية الروسية بالتعاون مع العاملين في وزارة الطوارئ الاذربيجانية عمليات إزالة الألغام في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطوارئ الاذربيجانية ان وزارة الطوارئ الروسية أرسلت فريقا إضافيا من الخبراء والمعدات والمركبات الاضافية لإزالة الألغام في اذربيجان. تم استقبال الفريق في مطار كنجه الجوي وتم توصيله مع المركبات والمعدات الى مركز قراباغ الاقليمي التابع للوزارة.
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