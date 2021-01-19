توقيع خارطة الطريق في توسيع وتعميق التعاون بين أذربيجان وأفغانستان وتركمانستان في عدد من المجالات

باكو، 19 يناير، أذرتاج

تم التوقيع في 16 يناير على خارطة الطريق بين أذربيجان وأفغانستان وتركمانستان في توسيع وتعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل واللوجستية والمعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وشؤون الجمارك والحدود.

أفادت أذرتاج أن الوثيقة وقع عليها من قبل نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف والقائم بأعمال رئيس بنك أفغانستان المركزي أجمل احمدي ونائب رئيس الوزراء التركمانستاني بايرام كلدي عوضوف في اثناء لقاء منعقد عبر الاتصل المرئي لفريق العمل المؤلف من ممثلين ذوي الشأن للمؤسسات ذات الصلة لكل البلاد الثلاثة.