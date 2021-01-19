انعقاد الاجتماع الـ14 للجنة الحكومية الاذربيجانية الايرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والانساني

طهران، 10 يناير (أذرتاج).

انعقد امس في 18 يناير الاجتماع الرابع عشر للجنة الحكومية الاذربيجانية الايرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والانساني، ذلك على هامش زيارة وفد من جمهورية اذربيجان برئاسة نائب رئيس الوزراء والرئيس المشارك في اللجنة المشتركة من الجانب الاذربيجاني شاهين مصطفايف.

افاد مراسل اذرتاج ان مصطفايف التقى خلال زيارته الى طهران رئيس الديوان الرئاسي الايراني محمود واعظي ووزير الاقتصاد والمالية فرهات ديجبسند ووزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد إسلامي ووزير الطاقة رضا اردكانيان.

خلال اللقاءات نقل كبار المسئولين الايرانيين تهانيهم الى الجانب الاذربيجاني بمناسبة تحرير الاراضي الاذربيجانية المحتلة وانتهاء نزاع قراباغ الجبلية مؤكدين على اهمية مبدأ سلامة الحدود ووحدة اراضي البلدان. قالوا ان ايران دعمت الموقف العادل لجمهورية اذربيجان منذ الايام الاولى من نشوب نزاع قراباغ الجبلية واعربوا عن استعداد الجانب الايراني لتقديم دعم شامل لاعمال اعادة البناء والإعمار في الاراضي المحررة من الاحتلال.

كما تم الاشارة الى ضرورة تجنب تصرفات او خطوة قد تسبب في سوء الفهم لضمان السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة واشير الى ضرورة تسوية اختلاف الاراء من خلال الحوار والمحادثات. أيضا اشير الى اهمية استمرار عقد لقاءات قمة في اطار المنصة الثلاثية الاذربيجانية الايرانية الروسية.

كذلك اجريت خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة مناقشات حول موضوعات مدرجة في الاجندة وآفاق التعاون. على اعقاب الاجتماع، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للاجتماع الرابع عشر للجنة الحكومية الاذربيجانية الايرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والانساني.

في لقاء جرى في وزارة الطرق وبناء المدن الايرانية، نوقشت الوضع الحالي للتعاون في نقل البضائع والطرق وآفاق تطويره. وبحث الطرفان مسائل تطوير البنية التحتية الموجودة في اطار ممر النقل الدولي بين الشمال و الجنوب، لاسيما توسيع نقل البضائع عبر السكة الحديد.

وفي لقاء استضافته وزارة الطاقة، استعرض الطرفان علاقات التعاون في مجال الطاقة الكهربائية بين البلدين واجريا تبادل الآراء حول الخطوات المقبلة للإسراع في تنفيذ المشاريع. نوقشت مسائل تزامن انظمة الطاقة الاذربيجانية والايرانية والروسية ومسائل تجارة الطاقة الكهربائية بين اذربيجان وايران وتركيا. تم التأكيد على اهمية المشاريع المنفذة للاستخدام المثمر لامكانيات المياه والطاقة لنهر اراز الحدودية.

تم التوصل الى اتفاق في مسائل متعلقة بمحطتي الطاقة الكهرمائية "اوردوباد" و"مارازاد". علاوة على ذلك، بحث الطرفان الخطوات المقبلة لانهاء انشاء المحطتين الكهرمائيتين وخزانتي الماء "خودافرين" و"قيز قالاسي".

كما أجري تبادل الآراء حول امكانيات التعاون في مجال الطاقة الكهربائية في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال.