  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    السفير الايراني: تم التوصل الى اتفاقات مفيدة بين ايران واذربيجان

    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [٠٠:١٢]

    باكو، 20 يناير (أذرتاج)

    قال السفير الايراني في اذربيجان سيد عباس موسوي في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي ان اللجنة الحكومية الاذربيجانية الايرانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والانساني عقدت اجتماعها الرابع عشر في طهران وتم التوصل الى اتفاقات مفيدة جدا بين البلدين الصديقين والمجاورين، على حد قوله. اشاد السفير بنشاط اللجنة المشتركة مشيرا الى ان المشاريع الاقتصادية بين البلدين سيستمر تنفيذها بنجاح. قال انه ظهرت فرصة لمشاركة شركات ايرانية في الاعمال المخططة في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال الارميني.

    AZERTAG.AZ : السفير الايراني: تم التوصل الى اتفاقات مفيدة بين ايران واذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]
    انعقاد الاجتماع الـ14 للجنة الحكومية الاذربيجانية الايرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والانساني
    ١٩.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٢٢]
    توقيع خارطة الطريق في توسيع وتعميق التعاون بين أذربيجان وأفغانستان وتركمانستان في عدد من المجالات
    ١٩.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٠٣]
    أذربيجان أكبر مورد لوقود ديزل في جورجيا
    ١٩.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣٠]
    معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في يناير
    السفير الايراني: تم التوصل الى اتفاقات مفيدة بين ايران واذربيجان