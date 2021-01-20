السفير الايراني: تم التوصل الى اتفاقات مفيدة بين ايران واذربيجان

باكو، 20 يناير (أذرتاج)

قال السفير الايراني في اذربيجان سيد عباس موسوي في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي ان اللجنة الحكومية الاذربيجانية الايرانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والانساني عقدت اجتماعها الرابع عشر في طهران وتم التوصل الى اتفاقات مفيدة جدا بين البلدين الصديقين والمجاورين، على حد قوله. اشاد السفير بنشاط اللجنة المشتركة مشيرا الى ان المشاريع الاقتصادية بين البلدين سيستمر تنفيذها بنجاح. قال انه ظهرت فرصة لمشاركة شركات ايرانية في الاعمال المخططة في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال الارميني.