الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مقابر الشهداء لإحياء ذكرى شهداء عشرين يناير في ذكراها الـ31

باكو، 20 يناير، أذرتاج

تمر 31 عاما على مأساة 20 يناير الدموية. زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا مقابر الشهداء في الذكرى الـ31 للمجزرة الدموية المرتكبة في باكو من قبل الامبراطورية السوفييتية.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا احييا ذكرى شهداء الوطن الغالي الذين ضحوا بارواحهم من اجل استقلال البلد.

وضع الرئيس إلهام علييف اكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

عزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان.