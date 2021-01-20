حجم بعض منتجات النفط والغاز المصدرة
AzerTAg.az
٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٤:٣٦]
باكو، 20 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 91.39 ألف طن من الكيروسين المستخدم في المحركات النفاثة وأغراض أخرى بقيمة 47.85 مليون دولار خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2020.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية أنه تم تصدير 800.1 ألف طن من المقطرات الثقيلة بقيمة 197.6 مليون دولار أو 32.04 ألف طن من الغاز المسال بقيمة 3.97 مليون دولار و150 ألف طن من فحم الكوك بقيمة 9.5 مليون دولار.
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