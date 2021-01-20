نقل 27.4 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 2020
AzerTAg.az
٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٥:١٣]
باكو، 20 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
تم تصدير 34 مليونا و720 ألف طن من البترول الأذربيجاني في العام السابق عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة البترول الوطنية الأذربيجانية انه تم ضخ 27 مليونا و480.5 الف طن من النفط عموما إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
كما تم شحن 3 ملايين و886.3 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام.
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