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    نقل 27.4 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 2020

    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:١٣]

    باكو، 20 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تم تصدير 34 مليونا و720 ألف طن من البترول الأذربيجاني في العام السابق عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة البترول الوطنية الأذربيجانية انه تم ضخ 27 مليونا و480.5 الف طن من النفط عموما إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

    كما تم شحن 3 ملايين و886.3 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام.

    AZERTAG.AZ :نقل 27.4 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 2020
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