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    اقتصاد


    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 2.3 مليار دولار خلال العام السابق

    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 20 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    بحسب شركة سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية، تم تصدير12 مليارا و343.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى نوفمبر.

    وبلغت قيمة الغاز الطبيعي مليارين و529.5 مليون دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.

    AZERTAG.AZ :تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 2.3 مليار دولار خلال العام السابق
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