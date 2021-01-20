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    زعماء الطوائف والجماعات الدينية يحيون ذكرى شهداء 20 يناير بمقابر الشهداء

    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٤٣]

    باكو، 20 يناير، أذرتاج

    تمر 31 عاما على مأساة 20 يناير عام 1990م اليومز

    أفادت أذرتاج أن رئيس ادارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده وزعماء الطوائف والجماعات الدينية الناشطة في أذربيجان زاروا برفقة رجالات الدين مقابر الشهداء لاحياء ذكرى أبناء الوطن الغالي الباسلين الذين ضحوا بأرواحهم من اجل سيادة البلد وسلامة اراضيه.

    وأهدي ثواب الفاتحة لأرواح شهدائنا الباسلين الطاهرة ووضعت باقات من الزهور على مراقدهم.

    عظم الله عزاءك أيها الواطن الغالي.

     

     

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    زعماء الطوائف والجماعات الدينية يحيون ذكرى شهداء 20 يناير بمقابر الشهداء زعماء الطوائف والجماعات الدينية يحيون ذكرى شهداء 20 يناير بمقابر الشهداء