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    اقتصاد


    زيادة إنتاج البنزين

    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٦:٠٧]

    باكو، 20 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    صدرت خلال العام السابق مليونين و68.6 الف طن من وقود الديزل ومليون و166.7 الف طن من وقود السيارات (البنزين) و161.9 الف طن من البنزين في صناعة البتروكيماويات و502.2 الف طن من الكراسين و61.5 الف طن وقود مازوت و25.4 الف طن من زيت البيتومين و375 الف طن من بيتومين النفط و197 الف طن من فحم الكوك.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاءات أنه انخفض إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 3.6 في المئة مقارنة مع العام السابق وبلغت 3 ملايين و100.7 مليون مانات.

    ارتفع القار النفطي بنسبة 44.2 في المائة وبنزين للسيارات بنسبة 0.5 في المائة وزيوت التشحيم بنسبة 28.7 في المائة وانخفض إنتاج وقود الديزل بنسبة 0.6 في المائة ووقود مازوت بنسبة 17.4 في المائة والكيراثين بنسبة 24.7 في المائة من المنتجات النفطية.

    AZERTAG.AZ :زيادة إنتاج البنزين
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