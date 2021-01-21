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    سياسة


    بدء زيارة وزير الخارجية الأذربيجاني الى تركمانستان

    ٢١.٠١.٢٠٢١ [١١:٢٥‎]

    باكو، 21 يناير، أذرتاج

    بدأت زيارة وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف الى تركمانستان، حسبما أفاد المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية.

    AZERTAG.AZ :بدء زيارة وزير الخارجية الأذربيجاني الى تركمانستان
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