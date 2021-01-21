وقار زينالوف: سننعش قراباغ بالتعاون مع رجال اعمال تركيا

باكو، 21 يناير (أذرتاج)

سننعش في اقصر وقت اراضينا المحررة من الاحتلال، بالتعاون مع رجال اعمال تركيا.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس الاتحاد الوطنية لمنظمات اصحاب المشاريع الاذربيجانية وقار زينالوف في لقائه مع وفد حلقة رجال الاعمال واصحاب المشاريع "تومكياد" على هامش زيارتهم الى اذربيجان.

قال ان عام 2021 عام لأعمال إعادة البناء والاعمار الكبيرة في اذربيجان. سيشارك القطاع الخاص ورجال الاعمال ايضا في الفعاليات الاقتصادية المنفذة تحت إشراف الرئيس إلهام علييف.

اضاف نائب رئيس الاتحاد ان اتحاد اصحاب المشاريع يقدم دعما واسعا لرجال اعمال لدراسة تجربة تركيا في هذا المجال مشيرا الى ضرورة تنظيم منتديات اعمال بين البلدين.