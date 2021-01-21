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    مولود جاويش أوغلو: إسعد مع عَلمك ذي الألوان الثلاثة، عزيزي أذربيجان!

    ٢١.٠١.٢٠٢١ [١٢:٥‎٣]

    أنقرة، 21 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) أحيي ذكرى إخواننا الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية أذربيجان في 20 يناير من عام 1990.

    أفادت وكالة ان هذه الكلمات كتبها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس في 20 يناير في حسابه على موقع تويتر.

    جاء في تغريدته في تويتر: "تفتح اليوم زهرة القرنفل - رمز ذكرى الشهداء مع زهرة (خاري بلبل) - رمز الحرية في أراضي أذربيجان المستقلة. عش بسعادة مع علمك ذي الألوان الثلاثة، عزيزي أذربيجان".

    AZERTAG.AZ :مولود جاويش أوغلو: إسعد مع عَلمك ذي الألوان الثلاثة، عزيزي أذربيجان!
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