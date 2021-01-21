اذربيجان وايران تنشئان منطقة صناعية مشتركة في اردبيل

طهران، 21 يناير (أذرتاج)

إن انشاء منطقة صناعية مشتركة بين ايران واذربيجان في ولاية اردبيل سيسمح بتكثيف العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين.

افاد مراسل أذرتاج ان هذه الكلمات قالها والي ولاية اردبيل اكبر بهنامجو. اضاف ان هذه المسألة نوقشت في اجتماع اللجنة الاذربيجانية الايرانية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والانساني، المنعقد في 18 يناير بطهران وتم التوصل الى اتفاق بهذا الصدد.

واستطرد قائلا ان المنطقة الصناعية الجديدة ستنشأ بالقرب من سكة الحديد. وهذا سيسمح لولاية اردبيل بزيادة عملياتها للتصدير والتوريد مع جمهوريات القوقاز. أما المنتجات التصديرية المصنوعة في هذه المنطقة فسوف تصدر الى اذربيجان وعبرها بالترانزيت الى دول اخرى للمنطقة وآسيا المركزية وروسيا وغيرها من الدول.

ذكر بهمنجو ان العام الماضي بلغ قيمة الصادرات الاجمالية من ولاية اردبيل الى جمهورية اذربيجان 170 مليون دولار. لا شك في ان هذا الرقم سيرتفع بعد تدشين المنطقة الصناعية الجديدة. الى جانب ذلك، ستخلق المنطقة الصناعية الجديدة فرصة لزيادة الاستثمارات المتبادلة ايضا.