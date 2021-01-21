لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف عبر الاتصال المرئي
AzerTAg.az
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٧]
باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
جرى اليوم لقاء عبر الاتصال المرئي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس تركمانستان قربانقولو بيردمحمدوف للتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة تركمانستان بشأن الاستكشاف المشترك وتطوير وتنمية الموارد الهيدروكربونية حول حقل "الصداقة" في بحر الخزر.
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