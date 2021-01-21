  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف عبر الاتصال المرئي

    ٢١.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٧]

    باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    جرى اليوم لقاء عبر الاتصال المرئي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس تركمانستان قربانقولو بيردمحمدوف للتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة تركمانستان بشأن الاستكشاف المشترك وتطوير وتنمية الموارد الهيدروكربونية حول حقل "الصداقة" في بحر الخزر.

    AZERTAG.AZ :لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف عبر الاتصال المرئي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مقابر الشهداء لإحياء ذكرى شهداء عشرين يناير في ذكراها الـ31
    ١٩.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي أمين عام المجلس التركي في المؤتمر المرئي
    ١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٠]
    الرئيس علييف يشارك في حفل وضع حجر الاساس لمصنعين وافتتاح مؤسسة إنتاج ألواح الزجاج لدى مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية
    ١٦.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
    بيان مكتب الإعلام الرئاسي
    لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف عبر الاتصال المرئي لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف عبر الاتصال المرئي لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف عبر الاتصال المرئي لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف عبر الاتصال المرئي لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف عبر الاتصال المرئي لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف عبر الاتصال المرئي لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف عبر الاتصال المرئي لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف عبر الاتصال المرئي