الخارجية: عودة مواطنين اذربيجانيين معتقلين في ليبيا الى ارض الوطن

باكو، 21 يناير (أذرتاج).

عاد المواطنان الاذربيجانيان علميخان باغيروف وعلي آغا بابايف اللذين كانا معتقلين في ليبيا الى ارض الوطن في 21 يناير الحالي.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الاذربيجانية ان السفينة المملوكة للشركة المسجلة في جمهورية تركيا ورفعت علم سيراليون تم توقيفها من قبل خفر السواحل الليبية اثناء تحركها في اتجاه ليبيا – مالطا – تركيا في مارس عام 2016. واتهم طاقم السفينة المكون من 12 شخصا بينهم 3 مواطنين لاذربيجان بتهريب المنتجات النفطية وسجنوا لمدة 5 سنوات. للأسف، توفي البحار الاذربيجاني إلشاد حسينوف في ليبيا.

نتيجة التدابير المنفذة من قبل الحكومة الاذربيجانية، اطلق سراح علميخان باغيروف قبطان السفينة وعلي آغا بابايف البحار بقرار صادر عن النيابة العامة الليبية بتاريخ 29 ديسمبر عام 2020 ونُقلا الى مركز الاحتجاز المؤقت.

نتيجة التدابير الضرورية المتخذة من قبل وزارة الخارجية الاذربيجانية والقنصلية الاذربيجانية العامة في مدينة اسطنبول لإجلاء المواطنين الاذربيجانيين، عادا الى ارض الوطن في رحلة طرابلس – اسطنبول – باكو بتاريخ 21 يناير عام 2021. نفذت عملية الاجلاء بمساعدة من جمهورية تركيا ودولة ليبيا وبتنسيق مع اوكرانيا وبدعم من الشركة المالكة للسفينة.