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    وزير الاقتصاد: يناقش تسهيل الوصول الى قروض مسهلة لرواد الاعمال

    ٢١.٠١.٢٠٢١ [١٤:١٨]

    باكو، 21 يناير (أذرتاج).

    تجرى مناقشات حول تسهيل الوصول الى قروض مسهلة لرواد الاعمال.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائل جباروف.

    قال الوزير ان اليوم في 21 يناير يعقد لقاء مع ممثلي دوائر الاعمال في صندوق تطوير ريادة الاعمال. تناقش في اللقاء مسائل تسهيل الوصول الى قروض مسهلة لرواد الاعمال والاستفادة المثمرة من القروض والشفافية وغيرها من المسائل.

    AZERTAG.AZ : وزير الاقتصاد: يناقش تسهيل الوصول الى قروض مسهلة لرواد الاعمال
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