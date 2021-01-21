الحكومة الجورجية تخصص مساعدات مالية للمجتمعات الدينية

تبليسي، 21 يناير، أذرتاج

خصصت الحكومة الجورجية مساعدات مالية للمجتمعات الدينية في البلاد في عام 2021.

تفيد أذرتاج أن الوكالة الجورجية الحكومية للشئون الدينية قامت بتوزيع أموال من ميزانية الدولة على الطوائف الدينية.

وجاء في البيان الذي أصدرته الوكالة، أنه تم تخصيص 4.5 مليون لاري من ميزانية الدولة لمساعدة الطوائف الدينية. وقد تم توزيع 3.5 مليون لاري من هذه الأموال بالفعل على مجتمعات دينية.

وبحسب البيان، فقد تم تخصيص 2.2 مليون لاري للطائفة الدينية الإسلامية في جورجيا و600 ألف لاري للطائفة الأرمينية المسيحية الرسولية و 400 ألف لاري للجالية المسيحية للروم الكاثوليك و300 ألف لاري للجالية اليهودية الجورجية.