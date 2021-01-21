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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٢١.٠١.٢٠٢١ [١٤:٣٣]

    باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 55.95 دولارا في بورصة لندن بعد اتخفاضه 0.13 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 53.24 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.26 دولارا.

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